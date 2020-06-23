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Ordu'da bir kişi 4 çocuk annesi olan eşini silahla öldürdü
Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdü.
|23 Haziran 2020 12:14
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Alınan bilgiye göre, Ahmetli Mahallesi'nde ikamet eden Arif K. (36), henüz bilinmeyen nedenle eşi Çilem K. (32) ile tartıştı.
Tartışmanın ardından Arif K, eşine tabancayla ateş etti.
Olay yerinde yaşamını yitiren Çilem K'nin cenazesi, Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlı Arif K, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Çiftin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.
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