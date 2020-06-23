Erdek Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
|23 Haziran 2020 12:16
|Yazdır
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için "akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi" ile "akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi" düzenlendiği bildirildi.
Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince, her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve ihalelerin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ihaleye fesat karıştırma suçu
kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği
ve bu kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onandığı
anlaşılmıştır.
Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."
31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Sarı'nın almış olduğu oy oranı şu şekilde:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Maske takmayan vatandaştan polise... Şov yapıyorsunuz
23 Haziran 2020 12:54
|Otobüslerde ikram ve yiyeceklere düzenleme geldi
23 Haziran 2020 12:35
|Trabzon'da bir mahalle ile 10 ev karantinaya alındı
23 Haziran 2020 12:32
|İstanbul Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni
23 Haziran 2020 11:45
|Hastaneye gideceklere 'randevu' uyarısı
23 Haziran 2020 11:13
|Diyanet'teki 10 bin bilgisayara PARDUS kurulacak
23 Haziran 2020 10:46
|Milli Kütüphanede azalan kitap şaşkınlığı
23 Haziran 2020 09:06
|Tağşiş yapana ticaretten men
23 Haziran 2020 08:29
|Uzman erbaş YDGG sonuçları açıklandı
22 Haziran 2020 23:35
|MSÜ öğrenci tercih işlemleri, 26 Haziran'da sona erecek
22 Haziran 2020 23:15