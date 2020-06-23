1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdek Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı
 23 Haziran 2020 12:16
Yazdır
Erdek Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için "akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi" ile "akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi" düzenlendiği bildirildi.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince, her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve ihalelerin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onandığı anlaşılmıştır.
Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Sarı'nın almış olduğu oy oranı şu şekilde:

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Maske takmayan vatandaştan polise... Şov yapıyorsunuz
23 Haziran 2020 12:54		 Otobüslerde ikram ve yiyeceklere düzenleme geldi
23 Haziran 2020 12:35
Trabzon'da bir mahalle ile 10 ev karantinaya alındı
23 Haziran 2020 12:32		 İstanbul Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni
23 Haziran 2020 11:45
Hastaneye gideceklere 'randevu' uyarısı
23 Haziran 2020 11:13		 Diyanet'teki 10 bin bilgisayara PARDUS kurulacak
23 Haziran 2020 10:46
Milli Kütüphanede azalan kitap şaşkınlığı
23 Haziran 2020 09:06		 Tağşiş yapana ticaretten men
23 Haziran 2020 08:29
Uzman erbaş YDGG sonuçları açıklandı
22 Haziran 2020 23:35		 MSÜ öğrenci tercih işlemleri, 26 Haziran'da sona erecek
22 Haziran 2020 23:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:47 - Meteoroloji uyardı: İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oluyor13:45 - MSB'den Somali'deki saldırıya ilişkin açıklama13:43 - Karantinaya alınan köyde vaka sayısı 20'nin üzerine çıktı13:37 - Yargıtay, 'yavşak' ifadesini hakaret saymayan mahkeme kararını bozdu13:32 - Baro başkanlarının Ankara'ya girişine izin verildi13:22 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:16 - Orman Bölge Müdürü ve ailesinin testi pozitif çıktı13:15 - BİM, enerji ihtiyacını Güneş'ten karşılayacak13:06 - Yıldırımdan korunmanın 30 kuralı12:54 - Maske takmayan vatandaştan polise... Şov yapıyorsunuz
12:52 - Hastanelerde hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasında12:49 - Baro Başkanları Feyzioğlu'nu alana almadı12:44 - Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü12:40 - AYM, duruşmaya katılmak yerine SEGBİS ile bağlanılmasını hak ihlali saydı12:38 - Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası12:37 - Çeyrek altın ne kadar?12:35 - Otobüslerde ikram ve yiyeceklere düzenleme geldi12:32 - Trabzon'da bir mahalle ile 10 ev karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdek Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Ankara BİM açıklandı. İhraç işlemlerinin iptali davaları kaç günde sonuçlanıyor?
Tezel'e 15 yıl isteniyor: FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanacak
Düğünlerde hediye olarak takılan 'Suriye altınına' dikkat!
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ye ilişkin rahatlatan sözler
Korona'dan kaçıp sele yakalandılar
Anında 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar
Güney Kore: İkinci dalga başladı
Bakan Albayrak konut kredisine başvuru sayısını açıkladı
Bakan değişimi için 2. yılın sonu mu bekleniyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suriye altını 3
baroların ankara'ya alınmaması 2
21.06.2020 bursa'daki sel 2
biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık 2
kahvehane 1
istanbul'da görülen köpek şeklindeki bulut 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 6
gram altın 3
yağmur başlayınca balkona koşmak 2
21.06.2020 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Şırnak Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli 13 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Geçici 19 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam