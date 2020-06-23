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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 23 Haziran 2020 12:20
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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık S.G. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık S.G, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık S.G'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Anadolu Ajansı
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