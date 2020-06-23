Tartı almaya giden Bakan Albayrak, gördüğü manzaraya isyan etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada tartı almaya gittiği markette yaşadığı ilginç olayı anlattı.

"KOLAYCILIK ETİKETİ ÜZERİNE BASALIM YOK"

Yerli diye aldığı ürünün altına baktığını ve başka ülkede üretilip Türkiye'de yerli ürün diye pazarlandığını belirten Bakan Albayrak, "Türkiye'nin koca koca grupları dünyanın bir ucunda ürettiriyor, Türkiye'de yerli ürün gibi satıyor. Türkiye'nin bu manada bu teknolojinin çok çok üstünde teknolojik ürünleri üretecek bir kapasitesi varken bunu niye yapıyoruz? Yerli marka temsilcilerinin yüzlerine de söyledim. Türkiye'de üretim kapasitesi olan bu ürünlerin tamamını Türkiye'de üretmeniz lazım. Devlet olarak bir ne gerekiyorsa yapacağız. Kolaycılık, etiketi üzerine basalım yok" ifadelerini kullandı.