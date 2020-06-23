Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün dershanelerinde çalışan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|23 Haziran 2020 12:38
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün dershanelerinde çalışan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Ö. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın "Cafer" kod adını, örgütün dershanelerinde çalıştığını ve ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Ö'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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