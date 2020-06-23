Çankırı'da şehit ailesini de dolandıran 21 şüpheli yakalandı
|23 Haziran 2020 12:19
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Çankırı merkezli suç örgütü operasyonunda, aralarında şehit ailesinin de bulunduğu vatandaşları hayvan, otomobil ve gayrimenkullerini alarak dolandırdıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapan 21 kişiyi belirledi.
Ekiplerce Çankırı ve Ankara'da "Son Nokta" adıyla düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin emlakçılık, galericilik ve hayvancılık yaptıkları izlenimiyle mağdurlara az miktarda peşinat verdikleri, kalan para için üzerinde hiçbir mal varlığı bulunmayan örgüt üyeleri adına senet düzenledikleri, senetleri ise günü geldiğinde ödemedikleri ortaya çıktı.
Zor durumda kalarak nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara da nakit para yerine değerinden yüksek ücretlere araç satan ve karşılığında senet alan şüphelilerin, mağdurların ödemelerini yapmaları için kendisi ve ailesine tehdit ve hakarette bulundukları tespit edildi.
Şüphelilerin dolandırdıkları kişiler arasında, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde yaşayan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesinin de bulunduğu öğrenildi.
Bugüne kadar örgüt tarafından çok sayıda kişinin dolandırıldığı ancak mağdurların çoğunun korkmaları nedeniyle adli makamlara başvurmadığı belirtildi.
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