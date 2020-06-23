Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü
Kocaeli'de Gebze-Darıca Metro Hattı inşaatında çalışan bir işçi, vincin taşıdığı demirlerin üzerine düşmesi sonucu öldü.
|23 Haziran 2020 12:44
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Kocaeli'de Gebze-Darıca Metro Hattı inşaatında çalışan bir işçi, vincin taşıdığı demirlerin üzerine düşmesi sonucu öldü.
Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki Yeni Adliye Metro İstasyonu şantiyesindeki çalışmalar sırasında vincin taşıdığı inşaat demirleri, müteahhit firma çalışanı Hasan A'nın üzerine düştü.
Şantiye görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Hasan A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hasan A'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırılacak.
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