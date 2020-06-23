Maske takmayan vatandaştan polise... Şov yapıyorsunuz
Sakarya'da polis ile zabıta ekipleri, kent genelinde maske denetimi yaptı. Kentin en işlek yerlerinde Çark Caddesi'nde denetim yapan emniyet ekipleri ile bir vatandaş arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
|23 Haziran 2020 12:54
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Sakarya'da polis ile zabıta ekipleri, kent genelinde maske denetimi yaptı. Kentin en işlek yerlerinde Çark Caddesi'nde denetim yapan emniyet ekipleri ile bir vatandaş arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Maskesini takması konusunda kendisini uyaran emniyet mensubuna "şov yapıyorsunuz" şeklinde tepki gösteren bir vatandaşa idari para cezası uygulandı.
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