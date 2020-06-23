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Adnan Oktar davasında sanıkların korona nedeniyle erteleme talepleri reddedildi

Aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanıklar arasında birer boşluk bırakılırken, Oktar dışındaki tüm sanıkların maske taktığı görüldü. Mahkeme heyeti duruşmaların ertelenmesi taleplerinin reddine, savunmaları alınan tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti
 23 Haziran 2020 12:27
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Adnan Oktar davasında sanıkların korona nedeniyle erteleme talepleri reddedildi

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 238 sanığın yargılandığı davaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında verilen aranın ardından yeniden başlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 69. duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 70 tutuklu sanık, 74 tutuksuz sanık, 20 izleyici ve çok sayıda taraf avukatı katıldı.

Duruşma salonunda sanıklar arasında birer boşluk bırakılırken, cezaevi görevlilerinin de tedbirler kapsamında koruyucu önlük giydiği gözlendi.

Adnan Oktar dışındaki tüm sanıkların maske taktığı, Oktar'ın da elindeki mendille burnunu kapattığı görüldü.

Duruşmada söz alan bir sanık avukatı, salonun fiziki şartlarının koronavirüs kapsamında alınan önlemlere uygun olmadığını savunarak, tutuksuz sanıklar hakkında vareste tutulma kararı verilmesini istedi.

Birçok sanık avukatının da mahkemeye, Kovid-19 nedeniyle duruşmaların ertelenmesi talebiyle dilekçe sunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı da tutuklu sanıkların çokluğu nedeniyle tüm tutuklulara cezaevinden SEGBİS ile bağlanılmasının teknik ve fiziki açıdan mümkün olmadığını belirterek, bazı sanık avukatlarının bu yöndeki taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de verdiği ara kararında, duruşmaların ertelenmesi taleplerinin reddine, savunmaları alınan tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamalar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."

İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar hakkında, ''devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet'', ''resmi belgeyi yok etmek'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''nitelikli cinsel saldırı'', ''çocuğun nitelikli cinsel istismarı'', ''6136 Sayılı Kanun'a muhalefet'', ''eğitim öğretim hakkının engellenmesi'', ''eziyet etme'', ''şantaj'', ''cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', ''dolandırıcılık'', ''3628 sayılı Kanun'a muhalefet'', ''hakaret'', ''tehdit'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'', ''suçluyu kayırma'' ve ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması'' suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma'' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

- Ek iddianame düzenlendi

Yargılama sürerken, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar ile ana davadan tutuklu bazı sanıkların da bulunduğu 18 kişi hakkında ek iddianame düzenlenmiş, iddianame ana dava dosyasıyla birleşmişti.

Ek iddianamede, 18 sanığın "nitelikli cinsel saldırı", "örgüt üyeliği", hürriyeti tahdit", "tehdit" ve örgüte yardım" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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