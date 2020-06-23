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MSB'den Somali'deki saldırıya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'deki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlası'na 200 metre mesafedeki intihar saldırısında bir Somali vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.
 23 Haziran 2020 13:45
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MSB'den Somali'deki saldırıya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'deki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlası'na 200 metre mesafedeki intihar saldırısında bir Somali vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verilerek şunlar kaydedildi:

"Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlasına 200 metre mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında Somali vatandaşı bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralanmış, kalleş saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmemiştir. Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve destekçilerini en sert şekilde lanetliyor, Somali halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Somalili kardeşlerimizi terör örgütleriyle mücadelesinde yalnız bırakmayacağız."
Anadolu Ajansı
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