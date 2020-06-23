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YÖK, 17 üniversiteye rektör adaylığı için başvuru alacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 17 üniversiteye rektör adaylığı başvuruları, bugünden başlayarak 8 Temmuz'a kadar alınacak.
 23 Haziran 2020 14:02
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YÖK, 17 üniversiteye rektör adaylığı için başvuru alacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 17 üniversiteye rektör adaylığı başvuruları, bugünden başlayarak 8 Temmuz'a kadar alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre,
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Akdeniz Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi,
Atatürk Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi,
Dicle Üniversitesi,
Fırat Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi,
Gaziantep Üniversitesi,
İnönü Üniversitesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,
Trakya Üniversitesi ve
Yıldız Teknik Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde, rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adayların, bugünden itibaren 8 Temmuz mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuru yapmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı
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