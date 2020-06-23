Maske uyarısı sonrası polisi çileden çıkardı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polisin maske takması için uyardığı kadının bir şeyler anlatması polisi çileden çıkardı.
|23 Haziran 2020 14:06
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