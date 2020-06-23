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İstanbul'daki hortum böyle görüntülendi

İstanbul'da Büyükçekmece ilçesinde şiddetli yağmur öncesinde hortum meydana geldi. Hortum cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
 23 Haziran 2020 14:45
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İstanbul'da Büyükçekmece ilçesinde şiddetli yağmur öncesinde hortum meydana geldi. Hortum cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi'nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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