1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkemeden İmamoğlu'nun tazminat talebine ret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram hakkında sosyal medyadaki bir paylaşımında TC kimlik numarasını paylaştığı gerekçesiyle açtığı 50 bin liralık manevi tazminat talebi mahkemece reddedildi
 23 Haziran 2020 14:54
Yazdır
Mahkemeden İmamoğlu'nun tazminat talebine ret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Twitter hesabından TC kimlik numarasını paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram aleyhine açtığı 50 bin liralık manevi tazminat talebi mahkemece kabul edilmedi.

Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya davalı Serkan Bayram'ın avukatı Köksal Yıldırım katılırken, davacı taraftan duruşmaya katılan olmadı.

Duruşmada söz alan avukat Yıldırım, davacı tarafın iddiasının TC. kimlik numarasının paylaşıldığı yönünde olduğunu belirterek, "Davacının mazbatası açık bir şekilde paylaşılmış, TC. Kimlik Numarası da açık bir şekilde görülmüştür. Karşı taraf da bu hususu kabul etti. Ayrıca mazbatanın fotoğrafla çekildiğine ilişkin haberler de dosyaya sunuldu." dedi.

Burada manevi olarak herhangi bir elem, keder ve ızdırabın doğmadığını anlatan Yıldırım, "Ayrıca müvekkilim milletvekili olup yasama dokunulmazlığı kapsamındadır. Bu nedenlede davanın reddini talep ediyoruz." diye konuştu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, davacı İmamoğlu'nun avkutlarınca açılan 50 bin liralık manevi tazminat talebinin reddine hükmetti.

İmamoğlu'nun avukatı tarafından sunulan dava dilekçesinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın, 20 Mayıs 2019'da Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda TC Kimlik Numarasını paylaşmasının "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması suretiyle kişilik haklarına saldırı" oluşturduğu belirtilmiş ve dava dilekçesinde 50 bin liralık manevi tazminat talep edilmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adnan Oktar davasında sanıkların korona nedeniyle erteleme talepleri reddedildi
23 Haziran 2020 12:27		 Sahte ilanlarla 103 kişiyi dolandıran 13 şüpheli tutuklandı
22 Haziran 2020 23:42
Rekor uyuşturucu davasında sanıklara ceza yağdı
22 Haziran 2020 18:58		 Vergi dairesine bombalı terör saldırısı davasının gerekçeli kararı açıklandı
22 Haziran 2020 13:01
'MİT Kumpası' duruşması kapalı yapılacak
22 Haziran 2020 12:03		 Silopi'de 4 işçinin şehit olduğu saldırıya 2 tutuklama
21 Haziran 2020 19:23
Hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşlere ceza
18 Haziran 2020 15:21		 Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi
18 Haziran 2020 12:37
İki sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen kadın tutuklandı
16 Haziran 2020 21:43		 Yalova'daki yolsuzluk soruşmasında 2 kişi daha tutuklandı
16 Haziran 2020 19:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - Koronavirüslü kadın nişana katıldı, 45 kişi gözetim altında15:17 - Mersin'de bir kaya parçası Trump'a benzetildi: Yöre halkının ilgisini çekiyor15:09 - Akşener'in işsiz diye tanıttığı gencin fotoğrafları internete düştü15:08 - Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı14:54 - Mahkemeden İmamoğlu'nun tazminat talebine ret14:51 - Kılıçdaroğlu'ndan Baro Başkanlarının yürüyüşüne destek14:45 - İstanbul'daki hortum böyle görüntülendi14:37 - Maske farkındalığı oluşturmak için heykellere maske taktılar14:28 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:22 - Virüse yakalanan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor
14:18 - İstanbul'da yağış başladı, araçlar mahsur kaldı14:13 - Kamu kurumları, resmi yazışmalarda, vatandaşa cevap verirken 'rica ederim' diyemez14:13 - İstanbul'daki şiddetli fırtınada, muhabir kanlar içinde kaldı...14:06 - Maske uyarısı sonrası polisi çileden çıkardı14:02 - YÖK, 17 üniversiteye rektör adaylığı için başvuru alacak13:59 - Silah ruhsatları Nüfus Müdürlüklerinde basılacak13:56 - Gri listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi13:50 - Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu, virüs nedeniyle kapatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdek Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Ankara BİM açıklandı. İhraç işlemlerinin iptali davaları kaç günde sonuçlanıyor?
YÖK, 17 üniversiteye rektör adaylığı için başvuru alacak
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
Tezel'e 15 yıl isteniyor: FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanacak
Düğünlerde hediye olarak takılan 'Suriye altınına' dikkat!
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ye ilişkin rahatlatan sözler
Kamu kurumları, resmi yazışmalarda, vatandaşa cevap verirken 'rica ederim' diyemez
Korona'dan kaçıp sele yakalandılar
Maske takmayan vatandaştan polise... Şov yapıyorsunuz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bizim amacımız spor yapmak değl cihat 2
yağmur başlayınca balkona koşmak 2
baroların ankara'ya alınmaması 2
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 2
21.06.2020 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
saniye 1
pazar 1
biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık 2
eyvallahı olmamak 1
22.06.2020 a.alanyaspor vs trabzonspor maçı 3
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Şırnak Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli 13 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Geçici 19 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam