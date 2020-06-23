Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı
|23 Haziran 2020 15:08
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Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Tesisimiz yakınındaki bir ilkokulun önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Dost ve kardeş Somali halkının acısının yürekten paylaşıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu, o sırada yaşanan patlama sırasında bir sivilin olay yerinde, bir sivilin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisini aldıklarını bildirmişti.
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