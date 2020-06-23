1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.
 23 Haziran 2020 15:08
Yazdır
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Tesisimiz yakınındaki bir ilkokulun önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Dost ve kardeş Somali halkının acısının yürekten paylaşıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu, o sırada yaşanan patlama sırasında bir sivilin olay yerinde, bir sivilin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisini aldıklarını bildirmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu, virüs nedeniyle kapatıldı
23 Haziran 2020 13:50		 MSB'den Somali'deki saldırıya ilişkin açıklama
23 Haziran 2020 13:45
Türk askeri üssü önünde intihar saldırısında iki sivil hayatını kaybetti
23 Haziran 2020 12:28		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 194 bini geçti
23 Haziran 2020 11:00
Güney Kore: İkinci dalga başladı
23 Haziran 2020 08:01		 Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyecek
22 Haziran 2020 21:45
İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir
22 Haziran 2020 14:35		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 51 bini geçti
22 Haziran 2020 10:00
Berlin'de Türk avukata ters kelepçe
21 Haziran 2020 22:11		 Çin'de Kovid-19 aşısı deneylerinde ikinci aşamaya geçildi
21 Haziran 2020 17:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - Koronavirüslü kadın nişana katıldı, 45 kişi gözetim altında15:09 - Akşener'in işsiz diye tanıttığı gencin fotoğrafları internete düştü15:08 - Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı14:54 - Mahkemeden İmamoğlu'nun tazminat talebine ret14:51 - Kılıçdaroğlu'ndan Baro Başkanlarının yürüyüşüne destek14:45 - İstanbul'daki hortum böyle görüntülendi14:37 - Maske farkındalığı oluşturmak için heykellere maske taktılar14:28 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:22 - Virüse yakalanan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor14:18 - İstanbul'da yağış başladı, araçlar mahsur kaldı
14:13 - Kamu kurumları, resmi yazışmalarda, vatandaşa cevap verirken 'rica ederim' diyemez14:13 - İstanbul'daki şiddetli fırtınada, muhabir kanlar içinde kaldı...14:06 - Maske uyarısı sonrası polisi çileden çıkardı14:02 - YÖK, 17 üniversiteye rektör adaylığı için başvuru alacak13:59 - Silah ruhsatları Nüfus Müdürlüklerinde basılacak13:56 - Gri listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi13:50 - Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu, virüs nedeniyle kapatıldı13:45 - MSB'den Somali'deki saldırıya ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdek Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Ankara BİM açıklandı. İhraç işlemlerinin iptali davaları kaç günde sonuçlanıyor?
YÖK, 17 üniversiteye rektör adaylığı için başvuru alacak
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
Tezel'e 15 yıl isteniyor: FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanacak
Düğünlerde hediye olarak takılan 'Suriye altınına' dikkat!
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ye ilişkin rahatlatan sözler
Korona'dan kaçıp sele yakalandılar
Kamu kurumları, resmi yazışmalarda, vatandaşa cevap verirken 'rica ederim' diyemez
Maske takmayan vatandaştan polise... Şov yapıyorsunuz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazar durgunluğu 1
Bizim amacımız spor yapmak değl cihat 2
pazar 1
yağmur başlayınca balkona koşmak 2
21.06.2020 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 6
sık sık saç rengini değiştirmek 1
kahvehane 1
lgs'de covidli öğrencinin herkesle beraber sınava girmesi 1
saniye 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Şırnak Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli 13 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Geçici 19 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam