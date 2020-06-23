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Akşener'in işsiz diye tanıttığı gencin fotoğrafları internete düştü

İyi Parti lideri Meral Akşener, işsizliği anlatması için, İyi Parti grup toplantısında bir genci kürsüye çıkardı. Ancak, İyi Parti lideri Meral Akşener'i kürsüye çıkardığı gencin lüks eğlenme mekanlarındaki fotoğrafları internetten yayınlandı. Akşener'in milyonlarca genç arasında, lüks eğlence mekanlarında fotoğrafları olan bir genci örnek olarak bulup kürsüye çıkarması, sosyal medyada tepkiye neden oldu.
 23 Haziran 2020 15:09
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

"GENÇLER NE DÜŞÜNÜYOR.."
Gündemi yorumlayan Akşener, "İşsizlik azalıyor diyenlere inat, gerçekte gençler ne düşünüyor tüm Türkiye duysun diye sözü ve kürsüyü Serhan'a bırakıyorum." dedi.

Bu sözlerin ardından Serhan Koray Çiftçi kürsüye çıktı ve işsiz kaldığından ümitsiz olduğundan bahsetti.

Türkiye'de durumun kötü olduğunu anlatan genç, İyi Partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

Bu konuşmanın ardından Serhan Koray Çiftçi'nin lüks mekanlarda eğlence görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
Memurlar.Net
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