Mersin'de bir kaya parçası Trump'a benzetildi: Yöre halkının ilgisini çekiyor
|23 Haziran 2020 15:17
|Yazdır
İlçeye bağlı Bükdeğirmeni Mahallesinde bulunan bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump'ın siluetini andırması nedeniyle bir çok kişiye fotoğraflık anlar yaşatıyor.
Uzaktan bakıldığı zaman ABD Başkanı Donald Trump'ın siluetini andıran kaya parçasını görenler hayretler içerisinde kalıyor.
Yöre halkı ABD Başkanı Donald Trump silueti önünde öz çekim yapmayı da ihmal etmiyor.
Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya siluetin Trump'a benzediğini belirterek, "Bu siluet yıllardır vardı. Halkımız bunu sürekli görüyordu.
Ancak Trump, başkan olduktan sonra herkes bu figürü Başkan Turump'a benzetti. Bizler de benzetiyoruz" dedi.
Mustafa Yasin Bulut ise, "Bu silueti yıllardır görüyorduk biliyorduk. Trump, ABD başkanı seçildikten sonra kendisine benzediğini gördük. Sosyal medyada paylaşınca burası çok ünlendi. Merak edenler fotoğraf çektirmek isteyenler buraya geliyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul'daki şiddetli fırtınada, muhabir kanlar içinde kaldı...
23 Haziran 2020 14:13
|Orman Bölge Müdürü ve ailesinin testi pozitif çıktı
23 Haziran 2020 13:16
|Yıldırımdan korunmanın 30 kuralı
23 Haziran 2020 13:06
|Tartı almaya giden Bakan Albayrak, gördüğü manzaraya isyan etti
23 Haziran 2020 12:29
|Bitlis'te, park halindeki traktör sel sularına kapıldı
23 Haziran 2020 11:54
|Sağlık çalışanlarının virüsle mücadelesini yansıtan grafiti
23 Haziran 2020 11:15
|TBMM'de çalışan 6 personelde virüs tespit edildi
23 Haziran 2020 11:10
|Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor
23 Haziran 2020 10:10
|Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ye ilişkin rahatlatan sözler
23 Haziran 2020 10:08
|Yeni tehlike maske, eldivenler, enfekte olmuş atıklar
23 Haziran 2020 10:00