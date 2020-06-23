1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Demirtaş'ın avukatlarından AYM kararı sonrası tahliye başvurusu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatları, Anayasa Mahkemesi'nin lehlerine verdiği hak ihlali kararına dayanarak, müvekkillerinin Ankara'da hakkında yürütülen soruşturma dosyası kapsamındaki tutukluluğunun sonlandırılmasını talep etti
 23 Haziran 2020 15:47
Yazdır
Demirtaş'ın avukatlarından AYM kararı sonrası tahliye başvurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için başvuruda bulundu.

Demirtaş'ın avukatları, tahliye dilekçelerini Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Dilekçede, Demirtaş'ın, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 2 yıl 10 ay tutuklu kaldığı belirtildi. Davadaki temel isnatlardan birinin 6-8 Ekim 2014'teki olaylar olduğu ifade edilen dilekçede, mahkemenin 2 Eylül 2019'da Demirtaş'ın tahliyesine karar verdiği hatırlatıldı.

Ancak Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 20 Eylül 2019'da tutuklandığı kaydedilen dilekçede, bu dosyadaki isnatlarla yargılandığı davadaki isnatların aynı olduğu savunuldu.

Demirtaş'ın tutuklanmasına karar verilen soruşturma dosyasında şüpheli olamayacağı, zira aynı suçlama nedeniyle hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın açıldığı savunulan dilekçede, "Müvekkilin halen Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dosya kapsamıyla aynı olay gerekçe gösterilerek yeniden tutuklanması ve Anayasa Mahkemesi'nin 9 Haziran 2020 tarihli kararla müvekkilin makul süreyi aşan tutukluluğu nedeniyle verdiği hak ihlali kararı birlikte nazara alınarak özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal eden bu tutukluluk durumuna son verilmesini talep ederiz." ifadeleri yer aldı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, terör suçlarından yargıladığı Demirtaş'ın 2 Eylül 2019'da adli kontrolle tahliyesine karar vermiş ancak Demirtaş, daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

Demirtaş, kendisi gibi "HDP Eş Genel Başkanlığı" yapan Figen Yüksekdağ ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Aynularab (Kobani) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında, 20 Eylül 2019'da "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek", "öldürmeye teşebbüse azmettirmek", "yağmaya azmettirmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Demirtaş'ın bireysel başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava kapsamındaki tutukluluğunun makul süreyi aştığına, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmiş ve kendisine 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tüfekle poz verip, fotoğraf çektirirken kendisini vurdu
23 Haziran 2020 16:09		 Şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması yarın yapılacak
23 Haziran 2020 15:34
Hastanelerde hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasında
23 Haziran 2020 12:52		 Dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı
23 Haziran 2020 12:24
Çankırı'da şehit ailesini de dolandıran 21 şüpheli yakalandı
23 Haziran 2020 12:19		 Ordu'da bir kişi 4 çocuk annesi olan eşini silahla öldürdü
23 Haziran 2020 12:14
Kırklareli'nde köpeklerin telef olmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı
23 Haziran 2020 12:13		 Geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki kız için 6 kişiye gözaltı
23 Haziran 2020 10:12
Suç örgütü kurmak ve uyuşturucudan 3'ü polis 25 zanlı tutuklandı
23 Haziran 2020 09:50		 Değeri 5 milyon TL! Villaya kaçak elektronik sigara baskını
22 Haziran 2020 23:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:53 - Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı FETÖ'den tutuklandı16:49 - Şiddetli fırtına TIR'ı böyle devirdi16:44 - Kamerayı gören maske taktı16:37 - İstanbul'da suya kapılan kadın böyle kurtarıldı16:34 - Ekonomistler MB'den faiz indirimi bekliyor16:32 - Ersoy, Çavuşoğlu ve Koca turizmde alınacak tedbirleri görüştü16:29 - Ankara Barosu Başkanı: Yeni eylem haritasını kamuoyuyla paylaşacağız16:19 - AppGallery ile keşfet, keşfettikçe kazan!16:17 - Aracıyla hortumun içinden geçti16:09 - Tüfekle poz verip, fotoğraf çektirirken kendisini vurdu
16:07 - AK Parti, MHP ve CHP'den 'Yassıada' teklifine tam destek15:59 - RAM'lar randevu ile hizmet vermeye başlayacak15:58 - Türk doktorun geliştirdiği tedavi ile kanserle mücadelede başarı oranı arttı15:54 - FETÖ sanığı avukattan 'mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler' itirafı15:52 - KVKK, VERBİS'e kayıt sürelerini uzattı15:51 - Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:47 - Demirtaş'ın avukatlarından AYM kararı sonrası tahliye başvurusu15:40 - Feyzioğlu neden protesto yürüyüşüne katılmadığını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdek Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
YÖK, 17 üniversiteye rektör adaylığı için başvuru alacak
Kamu kurumları, resmi yazışmalarda, vatandaşa cevap verirken 'rica ederim' diyemez
Ankara BİM açıklandı. İhraç işlemlerinin iptali davaları kaç günde sonuçlanıyor?
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
Tezel'e 15 yıl isteniyor: FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanacak
Düğünlerde hediye olarak takılan 'Suriye altınına' dikkat!
Maske takmayan vatandaştan polise... Şov yapıyorsunuz
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ye ilişkin rahatlatan sözler
Korona'dan kaçıp sele yakalandılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzonsporluların alanya'lı görevliye saldırmaları 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 8
gram altın 3
kahvehane 1
yağmur başlayınca balkona koşmak 2
21.06.2020 bursa'daki sel 2
saniye 1
Bizim amacımız spor yapmak değl cihat 2
21.06.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
özel harekat 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Lisans Öğrencisi Stajer Alacak
Türk Kızılayı Endüstri Mühendisliği Öğrenci Stajer Alacak
Türk Kızılayı Lise Öğrencisi Stajer Alacak
Şırnak Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Şırnak Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli 13 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam