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KVKK, VERBİS'e kayıt sürelerini uzattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olmak için tanınan süreleri uzattı.
 23 Haziran 2020 15:52
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KVKK, VERBİS'e kayıt sürelerini uzattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olmak için tanınan süreleri uzattı.

Kuruldan yapılan açıklamada, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS'e kayıt olması gereken tarihlerin Kurul tarafından ilan edildiği hatırlatıldı.

Çeşitli sektör temsilcilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı iş yerlerinin kapalı olması, uzaktan veya dönüşümlü çalışma modellerinin uygulanması nedeniyle VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün zamanında yerine getirilemeyeceği gerekçesiyle sicile kayıt süresinin uzatılması talebinde bulunduğu bildirilen açıklamada, söz konusu talebin Kurul tarafından değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, yıllık çalışan sayısı 50'den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumlularının VERBİS'e kayıt süresinin 30 Eylül 2020'ye, yıllık çalışan sayısı 50'den ve yıllık mali bilançosu 25 milyon liradan az, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşlarının VERBİS'e kayıt süresinin 31 Mart 2021'e uzatılmasına karar verildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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