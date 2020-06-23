RAM'lar randevu ile hizmet vermeye başlayacak
MEB Özel eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, RAM'ların randevu ile hizmet vermeye başlamasını istedi.
|23 Haziran 2020 15:59
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