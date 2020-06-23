Aracıyla hortumun içinden geçti
Çatalca'da bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
|23 Haziran 2020 16:17
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Çatalca'da bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çatalca'da şiddetli yağış sonrası etkili olan hortum, bir sürücünün cep telefonu ile yakından görüntülendi. Görüntülerde hortumu gören sürücü, "eyvah eyvah" diyerek yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu sırada seyir halindeki bir başka araç yolun kenarına park ederek beklemeyi seçiyor. Yoluna devam eden sürücü, hortumun içerisinden geçmeye çalışıyor. Cep telefonu kaydı bu sırada sona eriyor.
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