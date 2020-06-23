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AppGallery ile keşfet, keşfettikçe kazan!

 23 Haziran 2020 16:19
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AppGallery ile keşfet, keşfettikçe kazan!

Dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olan AppGallery, barındırdığı yüzlerce yerli ve yabancı uygulama ile kullanıcılarına fayda sağlamaya devam ediyor. Android tabanlı tüm akıllı cep telefonu ve tabletlere yüklenebilen AppGallery'de, 22 Haziran-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçerli olacak özel bir

Getir, BluTV, Faladdin ve BiSu uygulamalarının katıldığı çekiliş fırsatında, Getir uygulaması üzerinden 20TL değerinde indirim, BluTV uygulamasından 3 ay ücretsiz üyelik, Faladdin uygulamasından 5 kredi ve BiSu uygulaması üzerinden verilecek siparişlerde ilk su bedava fırsatları AppGallery kullanıcılarını bekliyor. Ayrıca kampanya kapsamında Huawei Puan ve Huawei Online Mağaza'da geçerli olmak üzere 50TL ve 140TL tutarlarında indirim kodu da kazanılabilecek.

Bu indirim ve fırsatlardan yararlanabilmek için Huawei kimliği ile AppGallery üzerinden "AppGallery Keşfettikçe Kazan Kampanyası" için hazırlanan 27 adetlik uygulama listesinden kampanya süresi içerisinde 1 uygulama indirildiğinde Şanslı Çarkı çevirmek için 1 hak kazanılabilecek. Katılımcılar 1 gün içerisinde bir kez, kampanya süresince 12 kez ödül kazanabilirler. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye AppGallery içerisinde yer alan "Keşfettikçe Kazan" kampanya şart ve koşullar kısmından ulaşılabilir.

Tüm Android işletim sistemli cihazlara açık olan AppGallery uygulama mağazası, hepsi basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulama bölümüne sahip. Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama varsa, tek yapmaları gereken uygulama adını 'İstek Listesine' göndermek. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

AppGallery'yi indirmek için aşağıdaki bağlantı veya QR Kod kullanılabilir:

https://consumer.huawei.com/tr/mobileservices/appgallery/#
Memurlar.Net
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