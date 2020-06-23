İstanbul'da suya kapılan kadın böyle kurtarıldı
İstanbul Esenyurt'ta sel baskını sırasında bir kadın suyu kapıldı. Sürüklenen kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı.
|23 Haziran 2020 16:37
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