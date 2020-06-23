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Kamerayı gören maske taktı

Yozgat'ta maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce maskelerini taktı.
 23 Haziran 2020 16:44
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Kamerayı gören maske taktı

Yozgat'ta maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce maskelerini taktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 81 ilde zorunlu olmak üzere Yozgat İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile de 22 Haziran tarihinden itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Alınan kararla tüm açık alanda zorunlu hale gelen maske kullanımı kararı, bazı vatandaşlar tarafından hiçe sayıldı. Kentte yoğunluğun en çok yaşandığı Lise Caddesi'nde birçok vatandaşın maske takmadığı ya da maskeyi çenesinin altına indirdiği görüldü.

Maskesini çenesine takan bazı vatandaşlar ise kameraları görünce maskelerini düzgün bir şekilde takmayı tercih etti.

Güvenlik ekipleri ise Lise Caddesi'nde maske kontrolü yapıp ateş ölçümü gerçekleştirerek sosyal mesafe kuralına uymaları için vatandaşları uyardı.

22 Haziran itibariyle ile Yozgat İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda getirilen maske takma zorunluluğu kuralına uymayan 1 kişiye 900 TL para cezası kesildi.

Diğer yandan ise halı sahada futbol oynayan maskesiz gençler ise sağlıklarını hiçe saydılar.

Yozgat'ta maske takma zorunluğu gelmesine rağmen vatandaşların yüzde 20'sinin maske takmadığını söyleyen Mehmet Karakoç, "Maskeyi hem kendi sağlığımız hem de vatandaşlarımızın sağlığı için takmaları önemli. Yozgat'ta sanki vatandaşlarımız maske takma konusunda biraz duyarsız. Sadece görüntü anlamında süs amacıyla maskeyi takanlar var. Umarım vatandaşlarımız bu kurala uyarlar." dedi.

Mesut Aydın da, "Yozgat'ta gördüğüm kadarıyla yüzde 30 civarında maske kullanmayan vatandaşlar var. Maske sağlıktır, ihmal etmeye gelmez. Sağlık bakanımız her gün maske, mesafe ve hijyen konusunda bizleri uyarıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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