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ABD'deki panele katılan 100 doktordan 98'i 'maske gereksiz' dedi

Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, ABD'de telekonferans yöntemi ile yapılan panele katılan tüm doktorlar maskenin gereksiz olduğunda hem fikir. Panele katılan doktorlar maskenin bağışıklık sistemine hasar verdiği, gereksiz olduğu görüşünde birleşiyor dedi. ABD'deki corona paneline katılan 100 doktordan 98'i maske kullanımının doğru olmadığını belirtti.
 23 Haziran 2020 16:56
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ABD'deki panele katılan 100 doktordan 98'i 'maske gereksiz' dedi

Yeni Şafak'a bağlı Gerçek Hayat Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, İstanbul'da maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine twitter üzerinden tepki gösterdi.

MASKE TAKMAYACAĞIM, SİVİL İTAATSİZLİK ŞART

#MaskeyeHayır etiketi altında kampanya başlatan Özer, ''İstanbul'da maske takmak zorunlu yapılmak isteniyor Zorunlu olsa da takmayacağım. Ya siz? Maske dışa verdiğiniz karbondioksitinizi solutmanın tıbbi/film yoludur. Zehir solumak zorunda değiliz. Maske zorunlu hale bile getirilmiş. Takmayacağım! Ceza yazılırsa dava açacağım! Hasta olmayana maske taktırmak doğru bir uygulama olamaz. Bu tıbbi bir müdahale ise ki öyledir, anayasaya göre tıbbi müdahale kişinin yazılı iznine bağlıdır. Maske icbarı anayasaya aykırı bir cebirdir. Sivil itaatsizlik şart.'' ifadelerini kullandı.

GEREKÇELERİNİ ABD'Lİ BİLİM ADAMLARINA DAYANDIRDI

Gerekçelerini açıklayan Özer, ''ABD'de telekonferans yöntemi ile yapılan panele katılan tüm doktorlar maskenin gereksiz olduğunda hem fikir. Panele katılan doktorlar maskenin bağışıklık sistemine hasar verdiği, gereksiz olduğu görüşünde birleşiyor. Panele katılan Dr. Raşit Buttar: "Eğer kendinizi korumak için maske takıyorsanız maskenin sizi koruyacağı konusunda şüpheliyim, bilimsel açıdan bakalım o zaman burada kötü niyet görüyoruz. Maskeyi doktorlar ve hemşireler hastalarını korumak için takarlar" diyor. Dr Buttar devam diyor ki: "Maske takmak oksijen eksikliğine yol açar bununla ilgili bilimsel çalışmalar olduğunu maske takan doktorların kanlarındaki oksijenin eksik olduğunu görüyorlar....Maske taktıkları için sinir sistemi baskıladığını maskenin altından havayı almak için çaba sarf ettiği için sempatik sinir sistemi harekete geçiriyor. Bunun dışında nefes verdiğimiz zaman sürekli karbondioksit veriyoruz verilen karbondioksit maskenin içinde kaldığı için geri alınım yapıyor ve bu karbondioksit vücutta başka sorunlara yol açtığını ve maskenin daha birçok problemlere yol açtığını söylemektedir. Maske takmanın verdiği bir zararda histotoksik hipoksi hücrelerin oksijenden yoksun kalması ve hücrelerin beslenmemesinden dolayı vücutta oluşan zarardır. Takılan maskelerin içerisinde plastik maddeler olduğunu ve bu maskelerin içinde nefes alp verildiği zaman nem oranının yükseldiğini maskede kullanılan plastik maddenin Propilen Glikol'in nem içerisinde çözülmeye başladığı ve nefes alıp verirken bu parçacıkların solunduğunu bu da hücrelerdeki oksijen eksikliğini artırdığını söylemektedir." ABD'deki corona paneline katılan 100 doktordan 98'i maske kullanımının doğru olmadığını belirtti.'' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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