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Adana'da FETÖ sanığına etkin pişmanlık indirimi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraatine karar verildi.
 23 Haziran 2020 17:00
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Adana'da FETÖ sanığına etkin pişmanlık indirimi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.E.H. ve M.N.G. ile avukatları katıldı.

Sanık M.E.H, savunmasında, önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu söyledi. "Bütün bildiklerimi yargılama sürecinde ayrıntılı bir şekilde anlattım." diyen M.E.H, beraat talebinde bulundu.

Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, M.E.H'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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