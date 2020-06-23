Adana'da FETÖ sanığına etkin pişmanlık indirimi
|23 Haziran 2020 17:00
|Yazdır
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraatine karar verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.E.H. ve M.N.G. ile avukatları katıldı.
Sanık M.E.H, savunmasında, önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu söyledi. "Bütün bildiklerimi yargılama sürecinde ayrıntılı bir şekilde anlattım." diyen M.E.H, beraat talebinde bulundu.
Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, M.E.H'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'den gözaltına alınan 4 eski polis serbest bırakıldı
23 Haziran 2020 18:27
|MSB'den sınır ötesi terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin açıklama
23 Haziran 2020 17:47
|Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı FETÖ'den tutuklandı
23 Haziran 2020 16:53
|FETÖ sanığı avukattan 'mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler' itirafı
23 Haziran 2020 15:54
|Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasında istenen cezalar belli oldu
23 Haziran 2020 15:22
|Gri listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
23 Haziran 2020 13:56
|Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
23 Haziran 2020 12:38
|Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
23 Haziran 2020 12:20
|HDP'li Belde Belediye Başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı
23 Haziran 2020 11:31
|FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
23 Haziran 2020 10:57