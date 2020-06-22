Kılavuz nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Kılavuz mu? Klavuz mu?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Kılavuz kelimesi

KILAVUZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin "kılavuz mu, klavuz mu?" olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı Kılavuz şeklinde olmalıdır.

Klavuz(Yanlış kullanım)

Kılavuz(Doğru kullanım)

Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.