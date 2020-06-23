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Esenyurt'ta göle dönen yolda minibüs üstünde mahsur kaldılar

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı.
 23 Haziran 2020 17:15
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Esenyurt'ta göle dönen yolda minibüs üstünde mahsur kaldılar

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı.

Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.
DHA
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