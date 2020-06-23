TÜBİTAK yanlış bilgi içeren yayını toplattı

TÜBİTAK mevsimlerin güneşe olan yakınlığıyla oluştuğunu yazan yayını toplattığını açıkladı. Mevsimler güneşe olan yakınlığa göre değil eksen eğikliğine göre oluşuyor.

Konuyla ilgili TÜBİTAK'ın yaptığı açıklama şu şekilde

Yabancı bir yayındaki yanlış bilgilerin aynen tercüme edildiği kitabın izni 2015'te çıkmış, 2018'de basılmıştır. Yayın toplatılmış olup, tekrar basımı yapılmayacaktır. Çocuklarımıza doğru bilgi ulaştırmak için gayret gösteriyoruz.