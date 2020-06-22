İtibarıyla nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre İtibariyle mi? İtibarıyla mı?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de İtibarıyla kelimesi

İTİBARIYLA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin "itibariyle mi, itibarıyla mı?" olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı itibarıyla şeklinde olmalıdır.

İtibariyle(Yanlış kullanım)

İtibarıyla(Doğru kullanım)

Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.