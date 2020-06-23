1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da en fazla yağmur bu ilçeye düştü

İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde etkili olan yağmur sonrasında ilçelerde metrekareye düşen yağmur miktarı belli oldu. İBB AKOM verilerine göre en fazla yağış, 104 kilogram ile Silivri İlçesi'nde ölçüldü.
 23 Haziran 2020 17:32
Yazdır

İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde etkili olan yağmur sonrasında ilçelerde metrekareye düşen yağmur miktarı belli oldu. İBB AKOM verilerine göre en fazla yağış, 104 kilogram ile Silivri İlçesi'nde ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda uyardığı İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, birçok ilçede hayatı felç etti. Yağmur öncesi siyah bulutlar şehrin üzerini kapladı. Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Mahallede bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Şuana kadar bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan İBB AKOM verilerine göre İstanbul'a düşen yağış miktarı belli oldu. Verilere göre en fazla yağış miktarı 108 kilogram ile Silivri İlçesi'nde ölçüldü. Diğer bölgelere düşen yağış miktarı ise şöyle ölçüldü; Hadımköy 49.2, Çatalca 47.7, Büyükçekmece 50.3, Silivri Çanta 58.6, Esenyurt 27.7
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali Yerlikaya: Selde 1 kişi hayatını kaybetti
23 Haziran 2020 18:30		 Oğlu için başladı şimdi gece gündüz üretim yapıyor
23 Haziran 2020 18:05
Valilik açıkladı: Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
23 Haziran 2020 17:50		 Esenyurt'ta göle dönen yolda minibüs üstünde mahsur kaldılar
23 Haziran 2020 17:15
Şiddetli fırtına TIR'ı böyle devirdi
23 Haziran 2020 16:49		 Kamerayı gören maske taktı
23 Haziran 2020 16:44
İstanbul'da suya kapılan kadın böyle kurtarıldı
23 Haziran 2020 16:37		 Aracıyla hortumun içinden geçti
23 Haziran 2020 16:17
Tunceli Belediyesi'nde korona tedbirleri artırıldı
23 Haziran 2020 15:38		 Koronavirüslü kadın nişana katıldı, 45 kişi gözetim altında
23 Haziran 2020 15:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:27 - FETÖ'den gözaltına alınan 4 eski polis serbest bırakıldı18:25 - Tedavi gören astsubay hayatını kaybetti18:21 - Beş ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:14 - Biri çevre eylemcisi diğeri imam, yaptıkları şoke etti18:05 - Oğlu için başladı şimdi gece gündüz üretim yapıyor18:05 - YÖK eski Başkanı: FETÖ benim dönemimdeki bütün soruları çaldı18:00 - Bölge Adliye, 28 Şubat davası kararlarını onadı17:56 - Tutuklu ve hükümlüler, 14 milyon maske ile 100 ton kolonya üretti17:50 - Valilik açıkladı: Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı17:47 - MSB'den sınır ötesi terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin açıklama
17:38 - İstinaf, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı uygun buldu17:32 - İstanbul'da en fazla yağmur bu ilçeye düştü17:29 - Bahçeli'den Mümtazer Türköne paylaşımı17:29 - Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na cevap... Özür diliyorum!17:25 - Diyanet'ten hac açıklaması: Ücretler iade edilecek17:24 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:20 - Dövizde gün sonu fiyatları17:15 - Esenyurt'ta göle dönen yolda minibüs üstünde mahsur kaldılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdek Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
YÖK, 17 üniversiteye rektör adaylığı için başvuru alacak
Kamu kurumları, resmi yazışmalarda, vatandaşa cevap verirken 'rica ederim' diyemez
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
Ankara BİM açıklandı. İhraç işlemlerinin iptali davaları kaç günde sonuçlanıyor?
Tezel'e 15 yıl isteniyor: FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanacak
Maske takmayan vatandaştan polise... Şov yapıyorsunuz
Düğünlerde hediye olarak takılan 'Suriye altınına' dikkat!
Beş ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta KKKA'dan öldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
serdar savaş 1
suriye altını 4
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 8
hırs yapmak 3
saniye 1
yağmur başlayınca balkona koşmak 2
21.06.2020 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık 2
eyvallahı olmamak 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Lisans Öğrencisi Stajyer Alacak
Türk Kızılayı Endüstri Mühendisliği Öğrenci Stajyer Alacak
Türk Kızılayı Lise Öğrencisi Stajyer Alacak
Şırnak Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Şırnak Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli 13 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam