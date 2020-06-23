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İstinaf, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı uygun buldu

İstinaf, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na yaptığı paylaşımlar nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu
 23 Haziran 2020 17:38
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İstinaf, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı uygun buldu

İstinaf Mahkemesi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını onadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı dava 6 Eylül 2019 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu'nu 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay, 'kamu görevlisine alenen hakaret etmek' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek' suçundan 2 yıl 4 ay, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak' suçundan 1 yıl 8 ay, 'Halkı din ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezası olmak üzere 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin kararı yerinde bulundu

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını belirterek istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte yerel mahkeme tarafından Kaftancıoğlu hakkında verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onarmış oldu. Oy birliğiyle alınan karar kapsamında tarafların Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor.
İhlas Haber Ajansı
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