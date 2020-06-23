Valilik açıkladı: Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
|23 Haziran 2020 17:50
|Yazdır
İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu 3 çocuğun kurtarıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi olaylarının Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Esenyurt İlçemizde yaşanan yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokak'ta bulunan bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk AFAD ve itfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumları iyi olup, gerekli kontrolleri devam etmektedir. Tedavi gören çocuklarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti nedeniyle zarar gören bütün İstanbullara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumlarımızın bütün ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vali Yerlikaya: Selde 1 kişi hayatını kaybetti
23 Haziran 2020 18:30
|Oğlu için başladı şimdi gece gündüz üretim yapıyor
23 Haziran 2020 18:05
|İstanbul'da en fazla yağmur bu ilçeye düştü
23 Haziran 2020 17:32
|Esenyurt'ta göle dönen yolda minibüs üstünde mahsur kaldılar
23 Haziran 2020 17:15
|Şiddetli fırtına TIR'ı böyle devirdi
23 Haziran 2020 16:49
|Kamerayı gören maske taktı
23 Haziran 2020 16:44
|İstanbul'da suya kapılan kadın böyle kurtarıldı
23 Haziran 2020 16:37
|Aracıyla hortumun içinden geçti
23 Haziran 2020 16:17
|Tunceli Belediyesi'nde korona tedbirleri artırıldı
23 Haziran 2020 15:38
|Koronavirüslü kadın nişana katıldı, 45 kişi gözetim altında
23 Haziran 2020 15:18