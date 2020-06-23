Tutuklu ve hükümlüler, 14 milyon maske ile 100 ton kolonya üretti
|23 Haziran 2020 17:56
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Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesindeki tutuklu ve hükümlüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı mart ayından bu yana sağlık çalışanları için 14 milyon maske ile 100 ton kolonya üretti.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Kovid-19 vakalarının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından sağlık çalışanlarının maske, tulum, kolonya, dezenfektan ile diğer sağlık ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak için önemli çalışmalar başlattı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla 16 Mart'tan bu yana İşyurtları Kurumu bünyesinde yaklaşık 14 milyon maskenin yanı sıra sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tek kullanımlık tulum, hastane ürünleri, spanç ve gözlük üretilerek sağlık kurumlarına gönderildi.
Hijyen ve temizlik malzemesi üretimi kapasitesini de artıran İşyurtları Kurumu, son 3 ayda 100 ton kolonya, 1000 ton sıvı el sabunu, 600 ton sıvı bulaşık deterjanı, 561 ton yüzey temizleyici, 82 ton cam temizleyici, 700 ton çamaşır suyu, 202 ton yağ çözücü, 5 ton oda spreyi üretimi de gerçekleştirdi.
Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu, onarıcı adalet kapsamında, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara yönelik eğitim, sosyal sorumluluk ve mesleki eğitim programları düzenliyor. Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında 323 İşyurdu müdürlüğü bulunuyor. Bu müdürlüklerde mobilyadan tekstile, tarım ve hayvancılıktan inşaat ve onarım işlerine, sosyal tesis işletmeciliğinden hediyelik eşya ürünlerine kadar 180'den fazla işkolunda her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu işbaşında mesleki eğitim alıyor.
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