Bölge Adliye, 28 Şubat davası kararlarını onadı
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun buldu.
|23 Haziran 2020 18:00
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