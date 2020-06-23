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Bölge Adliye, 28 Şubat davası kararlarını onadı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun buldu.
 23 Haziran 2020 18:00
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Bölge Adliye, 28 Şubat davası kararlarını onadı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun buldu.
Anadolu Ajansı
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