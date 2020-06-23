Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi
Trabzon maske takmanın zorunlu olduğu iller arasına girdi.
|23 Haziran 2020 18:40
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Trabzon maske takmanın zorunlu olduğu iller arasına girdi.
Konuyla ilgili İl Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından alınan kararla tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütmek amacıyla tarla, bahçe ahır vb.alanlarda bulunanlar hariç olmak üzere il genelinde tüm cadde, sokak ve benzeri araç ve yaya trafiğine açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
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