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Sokak ortasında dakikalarca sopalarla dövdüler

Samsun'da gece yarısı sokak ortasında darp edilen gencin görüntüsü ortaya çıktı.
 23 Haziran 2020 18:50
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde cumartesi gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki H.O. kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak ortasında darp edilerek hastanelik oldu. Yaralı şahıs 112 acil servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.O.'nun darp edilmesinin cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların yerde yatan gencin kafasına sopa ile vurup tekme atmaları dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı
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