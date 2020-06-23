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Vaka sayısında düne göre değişen bir şey yok

Sağlık Bakanlığı 23 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu.
 23 Haziran 2020 19:47
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Vaka sayısında düne göre değişen bir şey yok

Sağlık Bakanlığı 23 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu.

Son 24 saatte 1315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 162 bin 848 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız. http:// ' dedi.

Memurlar.Net
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