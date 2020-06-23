Araçlarını doludan korumak için kartonlu ve battaniyeli önlem
|23 Haziran 2020 19:14
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış ve dolu uyarısı yapılınca Matbaacılar Sitesi'nde vatandaşlar arabalarına koştu. Vatandaşlar, araçlarının doludan ve fırtınadan zarar görmemesi için önlem aldı. Araç sahiplerinin bazısı arabaları naylonla kaplarken, bazısı da karton, halı ve kilim kullanmayı tercih etti.
HALI VE KİLİM BULAMAYANLAR KARTONLA ÖNLEM ALDI
Aracını uyarılara karşı kartonla kaplayan Aytaç Özdemir, "Bir önceki doluda tavan ve kaput hasar görünce bu sefer önlem almak istedik ve arabamızı bu şekilde kapattık" dedi. Araç sahiplerinden Emre Göktaş "Şu an araçlar bizden daha önemli. Araçlarımızın üzerlerini herkes gibi biz de örttük. Geçen sene olan doluda da çoğu araç zarar görmüştü. Bu sene önlemimizi aldık. Dolu olursa bu kartonlar arabayı bir şekilde koruyacak ya da minimuma indirebilir" ifadelerini kullandı.
Sezer Takır ise, "Tedbiri elden bırakmadık ve uyarı gelince araçlarımızı korumaya aldık. Bu şekilde arabayı olabildiği kadar kurtarmış sayılacağız" dedi. Vatandaşlardan Yunus Akdeniz, "Dolu yağacak diye halı ve kilimi bulamayınca kartonla kapattık. Burada elimizden gelen sadece kartonla kapatmak oldu" diye konuştu.
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