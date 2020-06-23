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Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor

Kendi döneminde az basılan ya da nadir bulunan değerli eski paraların fiyatı dudak uçuklatıyor.
 23 Haziran 2020 19:35
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Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor

Kendi döneminde az basılan ya da nadir bulunan değerli eski paraların fiyatı dudak uçuklatıyor.

Samsunlu emekli öğretmen İslam Acar, Osmanlı döneminden bu zamana kadar gelen madeni ve kağıt paraları satarak, genç nesillere tarihi değerleri ve koleksiyonculuğu sevdirmeye çalışıyor. Antika eşyalar ve eski paraları koleksiyon haline getiren İslam Acar, genç nesillere tarihini unutturmamak için eski paralarla gençleri buluşturmayı amaçlıyor. İlkadım ilçesi Tarihi Bedestan Çarşısı'nda antikacı tezgahı bulunan Acar, bitmeye yüz tutmuş koleksiyonculuk anlayışını tekrardan yaşatmaya çalışıyor. Yasal olarak satışına izin verilen kağıt ve madeni paraları vatandaşlara ulaştıran Acar, kullanılmış eski paralar ise gençlere ve çocuklara koleksiyon sevgisini aşılamak için bedava veriyor. Acar'ın elindeki bazı kağıt paralar ise serisinin az basılan paraları olması nedeniyle oldukça değerli rakamlara alıcısını bekliyor.

"Eskiden günde 10-15 kişi para için geliyordu şimdi ise 10 günde 1 kişi geliyor"

Eski paralara olan ilginin her geçen gün azaldığını ifade eden antikacı İslam Acar, "Emekli olduktan sonra hobi olarak antika işine başladım. 25 senedir de eski paralar ile ilgileniyorum. Önceki yıllarda halkımızın ve gurbetçilerin eski paralara olan ilgisi çok fazlaydı. Bu ilginin azalmasının sebebi ekonomik sıkıntılar mı yoksa insanların tarihi paralara olan ilgisinin azalmasından mı kaynaklanıyor bilemiyoruz. Şimdi piyasada ne eski paramız kaldı ne de eski paraya rağbet kaldı. Belirli kişiler nadir para geldiğinde yine alıyorlar ama halkımızın bu paralara ilgisi git gide azaldı. Eskiden günde 3-5 kişi para getirir, 5-10 kişi de para alırdı. Özellikle gurbetçiler gelir çocukluğunda kullandıkları paralardan seri halinde koleksiyon yaptırır, alırlardı. Şu anda 10 günde 1 müşteri ya geliyor ya da gelmiyor" dedi.

"Paranın değerli olmasının sebebi nadir olması ve az basılmasıdır"

Paraların maddi değerinin serisine, az basılmasına ve az bulunmasına göre değişiklik gösterdiğinin altını çizen İslam Acar, "3-5 aydır doğru dürüst bir para satıp, almadım. Çünkü elimizdeki paralardan piyasada çok bulunuyor. Nadir olan parayı da kimse getirip vermiyor. İnternette eski paraların fiyatına bakıp satmaya çalışanlar da oluyor. Ama bunu bilinçsiz yapıyorlar. Bir paranın değeri nadir ve sıradan olmasıyla değişir. Paraların değeri genelde seri numaralarına göre değişir. Aynı paranın az basılan serisi diğerlerine göre daha değerli oluyor. Yani piyasada az bulunan paralar diğer paralara göre daha değerli oluyor. Örneğin bin liranın 6. emisyondan 'z' serisi değerlidir. Getirdikleri paraların değerli olduğunu zanneden çok oluyor. Bu paraların aynısını gösteriyorum ve değersiz olduğunu söylüyorum" diye konuştu.

"Az bulunan eski 1 milyon 500 TL'ye, az bulunan 500 lira ise 3 bin TL"

Az bulunan serideki paraların piyasadaki diğer paralara göre oldukça pahalı olduğunu dile getiren Acar, şunları söyledi:

"Mesela bende kağıt 1 milyon var. Normalde 1 milyonu 4 TL'den satıyorum. Ama bendeki 1 milyon S21 serisinin parası. Bu seri numarası, parayı diğerlerinden değerli yapıyor. Çünkü 1 milyonluk kağıt para bu seriden az basılmış. Normal 1 milyonu 4 TL'den satarken, S21 seri nolu 1 milyonu ise 500 TL'den satıyoruz. Ama vatandaşlar eline geçen her 1 milyonu değerli zannedip satmaya çalışıyor. Elimde bir de 500 lira var. Bunun normal satışı 30-40 lira civarında oluyor. 1970'lere ait olan bu bendeki 500 lira K19 serisinden. K serisinin değeri bu parada 3 bin TL. Normale 30 TL olurken, nadir olan K serisinin değeri 3 bin TL, D serisinin değeri ise 5 bin TL'den satılıyor."

İslam Acar, eski paraların internet üzerinden de satıldığını ancak vatandaşların paraları görmeden almayı tercih etmediğini sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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