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Motor no değiştirilerek satışa sürülen 42 araç ele geçirdi

Polis ekipleri, motor ve şasi numaraları değiştirilerek satışa sürülen 42 araç ele geçirdi, 29 kişiye işlem yapıldı
 23 Haziran 2020 19:43
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Motor no değiştirilerek satışa sürülen 42 araç ele geçirdi

Konya merkezli düzenlenen "change otomobil" operasyonunda, motor ve şasi numaraları değiştirilerek piyasaya sürülen 42 araç ele geçirildi, 29 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu yıl içerisinde Konya ile diğer illerden, çalıntı veya hacizli araçların satın alınarak, "pert" ve "ağır hasar" kayıtlı araçların motor ve şasi numaralarının, "change'' adı verilen yöntemle değiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, "ağır hasarlı" olarak trafikten çekilen ve tamir edilmesi mümkün olmayan ancak daha sonra trafiğe çıkarılan 24 araç tespit etti. Bu araçlardan 20'sinin 17 ayrı ilde halen trafikte olduğunu belirleyen ekipler, 9 il ile ortak operasyon yürüttü.

Operasyonda, yakalamalı olduğu tespit edilen araçlarla ilgili "sahtecilik" suçundan tahkikat başlatıldı.

Konya'da ise "ağır hasarlı" olup trafiğe çıkan 18 otomobil tespit edilerek kriminal incelemesi yapıldı. Bu otomobillerden 4'ünün çalıntı kaydının bulunduğu, 14'ünün ise yakalamalı hacizli olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili 29 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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