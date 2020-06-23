PKK'lı 6 terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
|23 Haziran 2020 20:25
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK'lı 6 teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 6 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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