Bakan Selçuk: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız
|23 Haziran 2020 20:42
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "(Esenyurt'taki sel) Valimizle kaymakamlarımızla beraber biz burada sahadayız. Vatandaşlarımızın gerekli ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yoğun yağışın neden olduğu su baskınlarından hasar gören Esenyurt'taki durum hakkında, Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında yetkililerden bilgi aldı.
Selçuk, daha sonra selin etkili olduğu sokakta incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da eşlik etti.
İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Selçuk, İstanbul'da yaşanan sel felaketine derinden üzüldüklerini söyledi.
Selçuk, "Allah bütün milletimizi, vatanımızı bu tür afetlerden korusun. Gerek valimizle kaymakamlarımızla beraber biz burada sahadayız. Vatandaşlarımızın gerekli ihtiyaçlarını karşılayacağız. Tedbirleri yerinde incelemek için buradayız. İnşallah hem sosyal yardımlar hem sosyal hizmetler olarak bütün tedbirleri, önlemleri alacağız onlar için." diye konuştu.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı
23 Haziran 2020 20:48
|Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
23 Haziran 2020 20:19
|Vaka sayısında düne göre değişen bir şey yok
23 Haziran 2020 19:47
|YÖK eski Başkanı: FETÖ benim dönemimdeki bütün soruları çaldı
23 Haziran 2020 18:05
|Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na cevap... Özür diliyorum!
23 Haziran 2020 17:29
|Bahçeli'den Mümtazer Türköne paylaşımı
23 Haziran 2020 17:29
|Ersoy, Çavuşoğlu ve Koca turizmde alınacak tedbirleri görüştü
23 Haziran 2020 16:32
|Feyzioğlu neden protesto yürüyüşüne katılmadığını açıkladı
23 Haziran 2020 15:40
|Akşener'in işsiz diye tanıttığı gencin fotoğrafları internete düştü
23 Haziran 2020 15:09
|Kılıçdaroğlu'ndan Baro Başkanlarının yürüyüşüne destek
23 Haziran 2020 14:51