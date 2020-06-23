Köylülere işkence davasında polise verilen para cezasının hükmü geri bırakıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde gözaltına alınıp işkenceye maruz kalan köylülerin teşhisi sonucu hakkında dava açılan O.Ş. isimli polisin beraat etmesinin ardından temyiz incelemesini yapan istinaf mahkemesi, polise 3 bin lira adli para cezası verdi, cezada HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) uygulandı.

Evrensel gazetesinden Adnan Bilen'in haberine göre, dosyayı yeniden inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, polis memuru O.Ş.'ye 'zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle kasten yaralama' suçundan 3 bin lira adli para cezası verdi. Mahkeme cezayla ilgili polis O.Ş'nin sabıkasız oluşu, ileride yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşması, suç nedeniyle oluşan bir zararın bulunmaması gerekçesiyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması'na (HAGB) karar verdi.

Mahkeme kararın gerekçesinde ise, "Suç konusu eyleme ilişkin kamera kayıtlarının istinaf incelemesi sırasında katılan huzurunda duruşmada izlendiği, sözü geçen görüntü kayıtlarında mağdurun kullandığı bildirilen aracın sol tarafında yerde iki kişinin bulunduğu, bu kişinin üzerinde kolluk görevlisi olduğu değerlendirilen iki kişinin bulunmakta olduğu, çevrede silah taşıyan kolluk görevlilerinin görüldüğü, yerde bulunmakta olan kişilere aralıklı olarak darp eyleminde bulunan kişilerin izlendiği, aracın sol arka kısmında yerde bulunan kişiye iki farklı kişinin darp eyleminde bulunduğu, yerde bulunan kişilerin kaldırılması sırasında darp eylemlerinin sürdürüldüğü, gece karanlık olması ve görüntünün uzaklığı nedeniyle ayırt edici özelliklerin az olduğu" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Van'da Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 9 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen saldırı sonrası, mantar toplamaktan dönen 4 köylü ilçe merkezinde polislerce gözaltına alınmıştı. Olay sonrası haklarında "Gevaş Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenleyen 4 terörist yakalandı" başlıklı haber servis edilen Abdulselam Aslan (32), Cemal Aslan (53), Halil Aslan (48) ve Nejdet Beysüm (29), gözaltında tutuldukları süre boyunca polisin ağır işkencelerine maruz kalmıştı. Saldırıyla ilişkileri tespit edilemeyen köylüler, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Köylülerin şikayeti üzerine sadece bir polis hakkında dava açılmıştı. Açılan davada Gevaş Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verirken, Erzurum İstinaf Mahkemesi'ne gönderilen dosya için yeniden yargılama kararı vermişti.