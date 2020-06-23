Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı
|23 Haziran 2020 20:48
|Yazdır
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılması için gönderdiği tıbbi malzemeler Paraguay'a ulaştı.
Paraguay Devlet Başkanının eşi Silvana Abdo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 281 binden fazla tıbbi malzemenin ülkesine ulaştığını duyurdu.
Abdo, Türkiye'ye teşekkür ederek, "Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ülkemize gösterdiği cömert desteği ve sevgisi için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Paraguay Devlet Başkanlığı konutunda düzenlenen teslim etkinliğine, Silvana Abdo'nun yanı sıra, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ve Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni katıldı.
Türkiye'nin Paraguay'a gönderdiği tıbbi malzeme yardımı, Silvana Abdo'nun, Emine Erdoğan'dan Paraguay'ın salgınla mücadelesine destek olmasını istemesinin ardından gönderilmişti.
Ekipmanlar arasında 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin ameliyat maskesi, 2 bin koruyucu gözlük ve 50 bin galoş bulunuyor.
Mas de 281.000 insumos medicos fueron donados por el Gobierno de Turquia para la lucha contra el Covid-19. Agradecemos especialmente a la Primera Dama, @EmineErdogan, por su generosa muestra de apoyo y carino hacia nuestro pais.Silvana Abdo (@silvana_abdo) June 23, 2020
Mas informaciön: https://t.co/4kjjNA6D9S pic.twitter.com/be6pRqZwP9
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|PISA Direktörü Schleicher: Covid nesli yetiştiriyoruz
23 Haziran 2020 21:27
|Bakan Selçuk: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız
23 Haziran 2020 20:42
|Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
23 Haziran 2020 20:19
|Vaka sayısında düne göre değişen bir şey yok
23 Haziran 2020 19:47
|YÖK eski Başkanı: FETÖ benim dönemimdeki bütün soruları çaldı
23 Haziran 2020 18:05
|Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na cevap... Özür diliyorum!
23 Haziran 2020 17:29
|Bahçeli'den Mümtazer Türköne paylaşımı
23 Haziran 2020 17:29
|Ersoy, Çavuşoğlu ve Koca turizmde alınacak tedbirleri görüştü
23 Haziran 2020 16:32
|Feyzioğlu neden protesto yürüyüşüne katılmadığını açıkladı
23 Haziran 2020 15:40
|Akşener'in işsiz diye tanıttığı gencin fotoğrafları internete düştü
23 Haziran 2020 15:09