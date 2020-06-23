1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PISA Direktörü Schleicher: Covid nesli yetiştiriyoruz

Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü Andreas Schleicher, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından düzenlenen online toplantıda pandemi sonrası eğitim stratejileri hakkında bilgi verdi. Pandemi ile eğitim sisteminde yaşanacak değişikliklere dikkat çeken Schleicher, eğitmenlerin 'covid nesli' yetiştireceğini belirtti.
 23 Haziran 2020 21:27
Yazdır
PISA Direktörü Schleicher: Covid nesli yetiştiriyoruz

Koronavirüs sonrası eğitimin sisteminin tekrardan uygulama stratejileri ve online eğitim gibi konular PISA Direktörü Andreas Schleicher'ın katılımıyla gerçekleştirilen zoom toplantısında masaya yatırıldı. Toplantıda BAU Global Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Türk- Alman siyasetçi Özcan Mutlu da yer aldı. "Kriz sırasında eğitim tedbirlerinin uygulanması" başlıklı bir sunum yapan Andreas Schleicher, 1,5 milyar öğrenci ve ebeveyninin son iki ay içinde teknolojiyle eğitimi benimsediğini söyledi.

YENİ NORMALDE ÖĞRENCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Uzaktan öğrenmenin eğitimin yaşam çizgisi haline geldiği anlatan Andreas Schleicher, "Çevrimiçi kaynaklara erişim, kullanım arttı. Birçok yenilikçi öğrenme ortamı ortaya çıktı. Özellikle pandemiyle covid nesli yetiştirmeye başladık. Öğretmenlerin birlikte çalışma becerisi ve yeterliliğini yükseltmemiz gerekiyor. Öğrenme kaybını tespit ederek buna uygun süreç tasarımı yapmamız gerekiyor. Yeni normal sürecinde öğretmen, yönetici ve çocuklarımıza vermemiz gereken her türlü sosyal mesafe eğitimini tasarlamalıyız. Öğrencilerimizin esenliği için öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin, çocuklarımızın alacağı psikolojik destek çok önemli. Bu noktada okullardaki psikolojik danışmanlarımızın okula geri dönen çocuklarımız için önemli işler yapması gerekir" dedi.

"OKUL, ÇOCUĞA HAZIR OLMALIDIR"

BAU Global Başkanı Enver Yücel, asıl olayın okulların çocukların eğitimi için hazır olup olmadığıyla ilgili olduğunu söyledi. Okullar hazır olduğu takdirde açılmasında bir sakınca olmadığına dikkat çeken Yücel, "Eğer okullarımız hazırsa, öğretmenlerimizin yeni teknolojilerle ders anlatımını, öğretmen paradigmalarının değişimini sağlayabilirsek biz okulları çok rahat açabiliriz. Okulların hizmetlisinden müdüre kadar hazır bekliyor olması lazım" diye konuştu.

"UZAKTAN ÖĞRETİM MERKEZLERİ ÖNCEDEN KURULMALIYDI"

Türkiye'nin iyi bir telekomünikasyon alt yapısına sahip olduğumuzu söyleyen Yücel, şöyle devam etti:

"Fatih Projesi gibi birçok proje ile Türkiye'de eğitimde teknolojinin kullanımı için en azından bir farkındalık yaratıldı. Türkiye'de bu kültür oluşmasına rağmen örnek çalışmaların yapılabilmesinin önü açılsaydı, liselerde ve ortaokullarda uzaktan öğretim merkezleri kurulabilseydi, bu dönem daha rahat olacaktı."

"10 YILDIR EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

10 yıldır eğitim teknolojilerine yatırım yaptıklarını dile getiren Yücel, "Almanya, İngiltere ve Kanada'daki veli ve öğrenci görüşmelerimde Türkiye'nin bu noktada yaptığı iş mükemmel oldu. Biz 10 yıldır eğitim teknolojilerine yatırım yapıyorduk. Öğretmenlerimizin adaptasyonu daha çabuk oldu. Bunlar ülke bazında yapılabilirse en önemli olan eğitimde fırsat eşitliğini sağlamış oluruz" diye konuştu.

EĞİTİMDE MUTLAKA TEKNOLOJİ KULLANILMALI

Koronavirüs bitse dahi eğitimde tekrar eski düzene dönülmemesi gerektiğini vurgulayan Enver Yücel, "Biz eskiye döneceğiz ve eskisi gibi derslere devam edeceğizin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Koronavirüs bitse dahi tekrardan eskiye dönmemeliyiz. Mutlaka eğitimde teknolojiyi kullanmamız lazım. Dijital bir dünyaya çocuk hazırlıyoruz" dedi.

"ALMANYA DİJİTAL EĞİTİME HAZIRLIKSIZ YAKALANDI"

Almanya'nın salgının yayılmaya başlamasıyla birlikte mart ayında aynı Türkiye gibi bütün okullarını kapatma kararı aldığını hatırlatan Türk-Alman Siyasetçi Özcan Mutlu ise şöyle konuştu:

"Bütün kurumlar çok hazırlıksız yakalandı. Daha önceden dijital eğitimde kendimizi çok iyi bir yerde gördüğümüz Almanya'da çok da iyi bir yerde olmadığımızı anladık. Okullarımızın dijital ekipmanları, öğretmenlerin dijital teknolojileri eğitimde kullanma olanaklarının çok da yaygın olmadığını fark ettik. 16 farklı eğitim sistemi mevcut diyebiliriz. Federal yapıdan ötürü eğitim konularına merkezi hükümetin karışma yetkisi yok. Geçtiğimiz yıl Almanya'nın dijital eğitim konularında federal hükümet eyaletlere 5 milyar euroluk teşvik vermek için yıllarca eyalet eğitim bakanlıklarıyla pazarlıklar yaptı."

"EĞİTİMDEKİ EKSİKLİKLER DAHA ÇOK GÖÇMENLERİ ETKİLEDİ"

Almanya'nın eğitimde hızlı hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Mutlu, "Eksikler özellikle dar gelirli aileleri ve göçmenleri vurdu. Birçok göçmen aile çocuklarının eğitimleriyle yeterince ilgilenemedi. Veliler çocuklarına yeteri eğitimi veremediler. Salgının kontrol edilmesiyle birlikte kademeli olarak okullar açılmaya başladı. Sistem için önemli olan meslek dallarında çalışan ailelerin çocuklarında haftada 2-3 gün eğitim verilmeye başlandı. Sistem için gerekli olan meslekler ise daha önce önemsenmeyen, hasta bakıcıları, öğretmenler, güvenlik birimleri oldu. Bu ailelerin çocuklarına öncelikli destek sağlandı" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNLEM ALINMAZSA OKULLAR YENİ SALGIN ALANLARI OLUR"

Tatil sonrası Almanya'da okulların hepsinin açılacağına dikkat çeken Özcan Mutlu, "Ancak önlemler alınmazsa okullar yeni salgın alanları olabilir. Okullara hijyen konusunda destek verilmezse, öğretmenler uzaktan eğitim konusunda geliştirilmezlerse ikinci dalgada daha büyük zarar görebilirler. Bu yeni normalleşme dediğimiz basit bir şey olmayacak. Özellikle eğitim kurumlarına çok büyük görevler düşüyor. Almanya'nın eğitim kurumlarının önemli olduğunu anlaması gerekiyor. Okul bir yaşam alanıdır" uyarısında bulundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
23 Haziran 2020 22:39		 Koronaya yakalanan Maçoğlu'nun sağlık durumu açıklandı!
23 Haziran 2020 21:33
Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı
23 Haziran 2020 20:48		 Bakan Selçuk: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız
23 Haziran 2020 20:42
Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
23 Haziran 2020 20:19		 Vaka sayısında düne göre değişen bir şey yok
23 Haziran 2020 19:47
YÖK eski Başkanı: FETÖ benim dönemimdeki bütün soruları çaldı
23 Haziran 2020 18:05		 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na cevap... Özür diliyorum!
23 Haziran 2020 17:29
Bahçeli'den Mümtazer Türköne paylaşımı
23 Haziran 2020 17:29		 Ersoy, Çavuşoğlu ve Koca turizmde alınacak tedbirleri görüştü
23 Haziran 2020 16:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:01 - Türk Silahlı Kuvvetlerine yerli füzeli Kaplan teslimatı başladı22:44 - Veyis Ateş: Şahsen utanıyorum, kandırıldım22:39 - Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle görüştü22:30 - Galatasaray Divan Kurulu Üyesi avukat intihar etti22:29 - Ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor22:25 - 'Kovid-19 çekip gitmiyor, aksine salgın büyüyor' uyarısı22:22 - Bulgaristan'da maske takmayan Başbakan'a para cezası22:01 - Hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadıklarını anlattı22:00 - Başkentte kısa süreli sağanak hayatı olumsuz etkiledi21:57 - 300 milyon TL'lik vurgun yaptı, ortadan kayboldu
21:55 - 6'ncı kattan atlayan hemşire hayatını kaybetti21:36 - 2020 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı21:33 - Koronaya yakalanan Maçoğlu'nun sağlık durumu açıklandı!21:27 - PISA Direktörü Schleicher: Covid nesli yetiştiriyoruz21:22 - İstanbul Valiliği: Hasar tespit çalışmalarına başlandı21:10 - 2 ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi20:48 - Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı20:44 - Köylülere işkence davasında polise verilen para cezasının hükmü geri bırakıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdek Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Kamu kurumları, resmi yazışmalarda, vatandaşa cevap verirken 'rica ederim' diyemez
YÖK, 17 üniversiteye rektör adaylığı için başvuru alacak
Vaka sayısında düne göre değişen bir şey yok
Camiler, 5 vakit cemaatle namaza açılıyor
6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
ABD'deki panele katılan 100 doktordan 98'i 'maske gereksiz' dedi
Ankara BİM açıklandı. İhraç işlemlerinin iptali davaları kaç günde sonuçlanıyor?
Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta KKKA'dan öldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzonsporluların alanya'lı görevliye saldırmaları 1
şehriye çorbası 1
21.06.2020 bursa'daki sel 2
serdar savaş 1
sude 1
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 4
özel harekat 1
Uyku göz bandı 3
hırs yapmak 2
21.06.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Lisans Öğrencisi Stajyer Alacak
Türk Kızılayı Endüstri Mühendisliği Öğrenci Stajyer Alacak
Türk Kızılayı Lise Öğrencisi Stajyer Alacak
Şırnak Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Şırnak Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli 13 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam