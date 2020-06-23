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Başkentte kısa süreli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte kısa süreli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi ANKARA'da, aniden bastıran ve 5 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yerini doluya bırakan yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.
 23 Haziran 2020 22:00
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ANKARA'da, aniden bastıran ve 5 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yerini doluya bırakan yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Ankara'da aniden başlayan yağış, özellikle kentin batı kesimlerinde etkisini gösterdi. Etimesgut ve Sincan ilçelerinde saat 19.30'da etkili olan yağış, 5 dakika sonra doluya dönüştü. Dolu yağarken, özellikle Eskişehir Yolu'nda giden sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, doluda hasar görmemesi için araçlarını üst geçidin altında durdurdu

KIYAFETLERİYLE SUYUN İÇİNDE OYUN OYNADILAR

Öte yandan Etimesgut ilçesinde su birikintisi oluşan cadde de, 4 çocuğun kıyafetleriyle suyun içinde oturduğu ve oyun oynadığı görüldü. O anları, yoldan geçen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Belediye ekipleri, su birikintisinin meydana geldiği yerlerde çalışma başlattı.
DHA
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