Başkentte kısa süreli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
|23 Haziran 2020 22:00
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ANKARA'da, aniden bastıran ve 5 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yerini doluya bırakan yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.
Ankara'da aniden başlayan yağış, özellikle kentin batı kesimlerinde etkisini gösterdi. Etimesgut ve Sincan ilçelerinde saat 19.30'da etkili olan yağış, 5 dakika sonra doluya dönüştü. Dolu yağarken, özellikle Eskişehir Yolu'nda giden sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, doluda hasar görmemesi için araçlarını üst geçidin altında durdurdu
KIYAFETLERİYLE SUYUN İÇİNDE OYUN OYNADILAR
Öte yandan Etimesgut ilçesinde su birikintisi oluşan cadde de, 4 çocuğun kıyafetleriyle suyun içinde oturduğu ve oyun oynadığı görüldü. O anları, yoldan geçen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Belediye ekipleri, su birikintisinin meydana geldiği yerlerde çalışma başlattı.
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