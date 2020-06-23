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Ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca ilçesinin Beykonak mahallesinde, üretici Bilal Bayram, 3 yıl önce seralarında örtü altı ürünleri sökerek yerine ejder meyvesi dikti.
 23 Haziran 2020 22:29
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Ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca ilçesinin Beykonak mahallesinde, üretici Bilal Bayram, 3 yıl önce seralarında örtü altı ürünleri sökerek yerine ejder meyvesi dikti.

Yılda 4 ay süresince hasat yapılabilen Ejder meyvesi Haziran ayı başından itibaren çiçek açıyor. Temmuz'un 20 sinden sonra hasat başlıyor, Aralık ayının sonuna kadar hasat edilebiliyor. Gübreleme ve kimyasal mücadelenin yapılmadığı Ejder Meyvesi dönüm alanı açısından diğer örtü altı ürünlerinden daha fazla kar sağlıyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan ejder meyvesi üreticisi Bilal Bayram, "Bu sera 3 yıllık bir sera. Bu sene üçüncü meyve yılımızı alacağız. Bir haftadır çiçeklerimiz açıyor. Çok yoğun bir çiçeğimiz var. 15 - 20 gün sonra Temmuz'un ilk günlerinde ilk hasadımızı yapacağız. Çok verimli bir yıl olacak. Meyveyi soran çok. Dönümde ortalama 10 Bin adet meyve alıyoruz. Getirisi yüksek güzel bir kar marjı var. Masrafları ve işçiliği de çok düşük olduğu için diğer örtü altı sebze türlerine göre getirisi bayağı yüksek. Besleme ve korumada minimum seviyelerdeyiz. Öyle çok aşırı bir zararlısı yok. Onun için ilaçlama ve gübreleme minimum sevilerde olduğu için o maliyetlerimiz de çok düşük. Geçen yıl fiyatlarımız 10 ile 15 TL'ydi. Minik meyveler de 5 TL civarında satıldı. Bu yıl ki fiyatlar daha oluşmadı. Ama geçen yıl ki gibi 10 ile 15 TL bandından satılacağını tahmin ediyorum" dedi.

Dönümde 10 bin meyve bekleyen Bayram, 1.5 dönümlük seradan 15 bin meyve almayı ve tanesini 15 bin TL den satmaya hedefliyor.
İhlas Haber Ajansı
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