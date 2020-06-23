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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi avukat intihar etti

İstanbul Barosu avukatlarından, Galatasaray Spor Kulubü Divan Kurulu Üyesi Cenk Azeri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde annesiyle kaldığı evde başına tabancayla ateş etti. Hastaneye kaldırılan Azeri, yaşamını yitirdi.
 23 Haziran 2020 22:30
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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi avukat intihar etti

Galatasaray Spor Kulubü Divan Kurulu Üyesi, avukat Cenk Azeri, saat 00.30 sıralarında, Akyarlar Mahallesi, Bağla Sitesi'ndeki evinde tabancasını başına dayayıp, tetiğe bastı. Silah sesini duyan yan odadaki annesi Serpil Azeri (79), durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri, intihar girişimde bulunan Azeri'nin yaşamsal faaliyetlerinin devam ettiğini belirleyip, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Azeri, ardından kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

CENAZE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Azeri'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Buradaki otopsinin ardından Azeri'nin yakınlarına teslim edilen cenazesi toprağa verilmek üzere bugün havayoluyla İstanbul'a gönderildi. Jandarma, Azeri'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "8130 Sicil Numaralı Divan Kurulu Üyemiz Cenk Azeri'nin vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
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