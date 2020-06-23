Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
|23 Haziran 2020 22:39
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "81 ilimizin il sağlık müdürleriyle yaptığımız toplantıda vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. Koronavirüse karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmelerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.
81 ilimizin il sağlık müdürleriyle yaptığımız toplantıda vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. Koronavirüse karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmelerimizi yaptık. pic.twitter.com/bUS7bqdh7lDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2020
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